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МИД Британии анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России
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Лондон считает нынешний этап критическим для себя и всей Европы undefined
Новости

МИД Британии анонсировал крупнейший пакет санкций в отношении России

Лондон считает нынешний этап критическим для себя и всей Европы

Великобритания 24 февраля объявит о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта, сообщил министр иностранных дел королевства Дэвид Лэмми. Его слова приводит телеканал ITV News.


По словам главы британского МИДа, новый пакет санкций подрывает «военную машину» президента России Владимира Путина и сокращает доходы страны.


Лэмми добавил, что Великобритания продолжит работать с партнерами из США и Европы для достижения «устойчивого, справедливого мира», но подчеркнул, что Украина должна принять в этом участие.


Сейчас наступил «критический момент в истории Украины, Великобритании и всей Европы», поэтому следует «удвоить» поддержку Украины, добиваться «мира посредством силы», отметил министр.

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#мид #санкции против россии #великборитания
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