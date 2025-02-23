Bloomberg: Украина отказала США в возмещении 500 миллиардов долларов

Украина отклонила предложение США о создании фонда объемом 500 миллиардов долларов, который предусматривался в рамках ресурсной сделки по возмещению трат американской стороны, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.





По данным собеседника издания, Киев оценивает фактическую сумму примерно в пять раз меньше — около 90 миллиардов долларов. Еще одной проблемой стало отсутствие четких гарантий Соединенных Штатов по поводу будущей военной и финансовой поддержки Украины.





Источник украинского издания New Voice заявил, что Киев передал спецпредставителю президента США по Украине Киту Келлогу пожелание насчет встречи украинского и американского президентов на следующей неделе для обсуждения деталей.





Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты требуют от Украины редкоземельные металлы, нефть и остальные активы, которые смогут получить. По словам американского лидера, администрация экс-президента Джо Байдена выделила Украине 350 миллиардов долларов и не получила ничего обратно.