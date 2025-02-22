Во Франции двое бездомных выиграли в лотерею благодаря украденной карте

Двое бездомных по французском Тулузе украли банковскую карту, купили на нее лотерейный билет и выиграли 500 тысяч евро, сообщает газета La Dépêche du Midi.





По данным издания, в начале февраля житель Тулузы обнаружил, что кто-то вскрыл его машину и украл из нее сумку с банковскими картами и документами.





Мужчина отправился в банк, чтобы заблокировать карту, и обнаружил, что воры успели потратить с нее около 50 евро в табачной лавке. Сотрудник магазина вспомнил двух подозрительных посетителей, которые купили сигареты и лотерейные билеты.





По его словам, покупатели на месте стерли защитный слой и обнаружили, что билет выигрышный. Продавец объяснил им, что за выплатой нужно обращаться к оператору национальной лотереи. Как отмечают местные СМИ, воры так и не пришли за выигрышем, полиция заявляет, что оператор лотереи заблокировал билет на время проведения расследования.





Мужчина, которому принадлежала банковская карта, заявил, что хочет решить вопрос в досудебном порядке, если бездомные поделятся с ним выигрышем.