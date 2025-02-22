Bloomberg: США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН

США намерены добиться блокировки украино-европейской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением военной операции России на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.





Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа призвала всех членов ООН вместо этого поддержать текст Соединенных Штатов, направленный на определение пути к миру между Киевом и Москвой.





В предложенном США документе оплакивается «трагическая гибель людей во время конфликта между Россией и Украиной» и содержится призыв к «скорейшему прекращению конфликта и прочному миру», пишет агентство.





По словам одного из собеседников издания, союзники Соединенных Штатов поддерживают стремление Трампа завершить боевые действия, однако «мир не будет устойчивым без гарантий суверенитета Украины» и «привлечения к ответственности» России.