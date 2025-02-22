Новости
Новости 18+
St
Bloomberg: США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН
18+
Взамен Вашингтон призвал поддержать свой вариант документа undefined
Новости

Bloomberg: США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН

Взамен Вашингтон призвал поддержать свой вариант документа

США намерены добиться блокировки украино-европейской резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением военной операции России на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.


Издание отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа призвала всех членов ООН вместо этого поддержать текст Соединенных Штатов, направленный на определение пути к миру между Киевом и Москвой.


В предложенном США документе оплакивается «трагическая гибель людей во время конфликта между Россией и Украиной» и содержится призыв к «скорейшему прекращению конфликта и прочному миру», пишет агентство.


По словам одного из собеседников издания, союзники Соединенных Штатов поддерживают стремление Трампа завершить боевые действия, однако «мир не будет устойчивым без гарантий суверенитета Украины» и «привлечения к ответственности» России.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #резолюция #генассамблея оон
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...