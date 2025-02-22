Sky News: Зеленский вновь отказался заключить сделку с США по ископаемым

Президент Украины Владимир Зеленский не готов одобрить соглашение с США по добыче полезных ископаемых, так как Киев нашел в проекте договора «ряд проблемных вопросов», сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник.





По словам собеседника телеканала, проекты в нынешнем виде «не отражают партнерский характер», в них содержатся только односторонние обязательства Украины.





Ранее сообщалось, что США могут отключить спутниковый интернет Starlink, принадлежащий компании SpaceX американского бизнесмена и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску, если Киев откажется от сделки.





Президент США Дональд Трамп 11 февраля заявил, что Украина должна возместить Соединенным Штатам потраченные на помощь Киеву деньги, предоставив для этого доступ к редкоземельным металлам стоимостью 500 миллиардов долларов.