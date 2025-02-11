Трамп хочет получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить Соединенным Штатам потраченные на помощь Киеву деньги, предоставив для этого доступ к редкоземельным металлам. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.





По словам Трампа, украинская земля имеет значительные запасы редкоземельных металлов, нефти и газа. Так как нет полной уверенности насчет того, как будет развиваться ситуация с Украиной, США необходим доступ к редкоземельным металлам, чтобы «мы были уверены, что передаваемые нами деньги для помощи Украине не пропадут», пояснил американский лидер.





Президент США сказал, что стороны конфликта могут заключить соглашение, а могут не заключить, Украина может однажды «стать Россией», а может не стать.





От Украины требуется «редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов», добавил Трамп. Американский лидер добавил, что украинская сторона на это согласилась.