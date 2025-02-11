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Трамп хочет получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на помощь Киеву
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Американский лидер допустил, что Украина может однажды «стать Россией» undefined
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Трамп хочет получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на помощь Киеву

Американский лидер допустил, что Украина может однажды «стать Россией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна возместить Соединенным Штатам потраченные на помощь Киеву деньги, предоставив для этого доступ к редкоземельным металлам. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.


По словам Трампа, украинская земля имеет значительные запасы редкоземельных металлов, нефти и газа. Так как нет полной уверенности насчет того, как будет развиваться ситуация с Украиной, США необходим доступ к редкоземельным металлам, чтобы «мы были уверены, что передаваемые нами деньги для помощи Украине не пропадут», пояснил американский лидер.


Президент США сказал, что стороны конфликта могут заключить соглашение, а могут не заключить, Украина может однажды «стать Россией», а может не стать.


От Украины требуется «редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов», добавил Трамп. Американский лидер добавил, что украинская сторона на это согласилась.

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