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Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России
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Сослуживцы Ефремова посмертно награждены орденом Мужества undefined
Новости

Погибшему на СВО вице-губернатору Приморья присвоили звание Героя России

Сослуживцы Ефремова посмертно награждены орденом Мужества

Указом президента Владимира Путина погибший в Курской области бывший командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов посмертно награжден званием Герой России, сообщил глава Приморья Олег Кожемяко.


Церемония прощания с Ефремовым и его сослуживцем Александром Иваровским состоялась 11 февраля. Иваровский и погибший боец отряда «Тигр» Сергей Дмитриев посмертно награждены орденом Мужества, добавил губернатор.


О смерти Ефремова стало известно 2 февраля. Кожемяко уточнил, что его коллега пострадал, возвращаясь с боевого задания. Сообщалось, что автомобиль, где находился вице-губернатор Приморья, подорвался на мине в Курской области.


Отряд «Тигр» был сформирован в Приморье в июне 2022 года, Ефремов стал его первым командиром. В марте 2024 года его назначили на должность вице-губернатора, также он возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края.

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#ефремов #приморский край #герой россии
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