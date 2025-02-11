Новости
Новости 18+
St
В Москве пенсионерка наняла киллера для мужа, чтобы получить наследство
18+
Женщина заплатила пять миллионов рублей за убийство супруга undefined
Новости

В Москве пенсионерка наняла киллера для мужа, чтобы получить наследство

Женщина заплатила пять миллионов рублей за убийство супруга

В Москве 69-летняя женщина наняла за пять миллионов рублей киллера для своего мужа, чтобы в ходе развода не делить имущество, сообщили в столичной прокуратуре.


Пенсионерка в конце декабря 2024 года обратилась в детективное агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге, рассказали в Следственном комитете (СК) России. Лично встретившись с агентом, женщина рассказала ему, что она разводится с мужем и ищет человека, который за денежное вознаграждение убьет ее супруга.


Сотрудник агентства после разговора с пенсионеркой обратился в правоохранительные органы. Далее детективный агент действовал в рамках «оперативного эксперимента». Он встретился с женщиной, и она предложила ему отравить ее мужа за пять миллионов рублей.


В качестве аванса пенсионерка перевела ему на банковскую карту один миллион рублей. 10 февраля 2025 года женщина получила от агента информацию об убийстве мужа и передала ему оставшуюся сумму.


Следователи задержали подозреваемую. Как сообщили в прокуратуре, на пенсионерку завели уголовное дело по статье о приготовлении к убийству из корыстных побуждений.  

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #пенсионерка #заказное убийство #супруги
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...