В Москве пенсионерка наняла киллера для мужа, чтобы получить наследство

В Москве 69-летняя женщина наняла за пять миллионов рублей киллера для своего мужа, чтобы в ходе развода не делить имущество, сообщили в столичной прокуратуре.





Пенсионерка в конце декабря 2024 года обратилась в детективное агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге, рассказали в Следственном комитете (СК) России. Лично встретившись с агентом, женщина рассказала ему, что она разводится с мужем и ищет человека, который за денежное вознаграждение убьет ее супруга.





Сотрудник агентства после разговора с пенсионеркой обратился в правоохранительные органы. Далее детективный агент действовал в рамках «оперативного эксперимента». Он встретился с женщиной, и она предложила ему отравить ее мужа за пять миллионов рублей.





В качестве аванса пенсионерка перевела ему на банковскую карту один миллион рублей. 10 февраля 2025 года женщина получила от агента информацию об убийстве мужа и передала ему оставшуюся сумму.





Следователи задержали подозреваемую. Как сообщили в прокуратуре, на пенсионерку завели уголовное дело по статье о приготовлении к убийству из корыстных побуждений.