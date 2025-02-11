Замглавы Мытищ заподозрили в незаконной выдаче жилищного сертификата

Заместителя главы администрации городского округа Мытищи заподозрили в незаконной выдаче жилищного сертификата, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) по Московской области.





Следователи установили, что сотрудники администрации не проверили на достоверность сведения о доходах семьи и данные о проживании 13 человек в однокомнатной квартире. Также они не направили запросы в налоговую инспекцию и территориальный орган полиции по вопросам миграции.





В результате две комиссии признали семью малоимущей и выдали жилищный сертификат. Отмечается, что председателем обоих комиссий был замглавы администрации Мытищ.





В ведомстве подчеркнули, что при правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено. В итоге решения о признании данной семьи малоимущей отменены, из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий она исключена.





СК возбудил уголовное дело по статье о халатности и мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере.