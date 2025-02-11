Москалькова: Есть надежда на открытие гумкоридора в Курской области

Для жителей Курской области, находящихся на удерживаемой украинскими силами территории, возможно открытие гуманитарного коридора, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова приводит «Интерфакс».





Москалькова добавила, что ведется работа с Украиной по этому вопросу самым плотным образом вместе с Международным комитетом Красного Креста. По ее словам, есть надежда на положительное решение вопроса.





Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия делает все возможное для помощи и поддержки жителей Курской области. Так в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева сотрудничать с Москвой для создания гумкоридора.





Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что с начала боевых действий в регионе пропали без вести более 1100 человек, из них на данный момент 240 человек найдены.