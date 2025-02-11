Конституционный суд разрешил детям, зачатым после смерти отца через ЭКО, получать пенсии по потере кормильца

Дети, зачатые путем экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после смерти отца, могут рассчитывать на получение пенсии по потере кормильца, следует из постановления Конституционного суда (КС) от 11 февраля, пишет «Коммерсантъ».





Заседание по этому запросу прошло 22 октября 2024 года в связи с жалобой жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой на нарушение прав ее несовершеннолетних детей.





Щаникова в ноябре 2016 года использовала репродуктивные клетки своего умершего супруга для процедуры ЭКО. Биоматериал был получен еще при жизни ее мужа, клетки были заморожены. По прошествии более 300 дней с момента смерти мужа у женщины родились близнецы.





Суд подтвердил факт отцовства скончавшегося Щаникова, и женщина обратилась в пенсионный орган за назначением страховой пенсии ее детям, однако ей отказали. Суды общей юрисдикции подтвердили законность этого решения, ссылаясь на то, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку он скончался до их зачатия.





Щаникова не согласилась с решением и обратилась в Конституционный суд. Там заявили, что отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорирует тот факт, что смерть родителя приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы отец был жив. В суде добавили, что этот факт оказывает социально-психологическое воздействие на ребенка.





Также Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения ст. 10 федерального закона «О страховых пенсиях».