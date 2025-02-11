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Посол США приехала в здание российского МИД для обсуждения работы загранучреждений
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Визит Трейси совпал с сообщениями о прибытии в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку undefined
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Посол США приехала в здание российского МИД для обсуждения работы загранучреждений

Визит Трейси совпал с сообщениями о прибытии в Москву американского спецпосланника по Ближнему Востоку

Посол США в России Линн Трейси приезжала в здание МИД России для обсуждения работы заграничных учреждений, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.


У Трейси прошла запланированная встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, пояснила Захарова.


Одновременно с визитом посла США появились сообщения о том, что в Москву прибыл частный самолет, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, отмечает РБК.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что у Кремля нет данных о визите Уиткоффа в Россию. По словам представителя Кремля, сейчас нет информации, есть ли в планах властей России какие-либо контакты с правительством США по Украине.


Песков добавил, что контакты между разными ведомствами США и России «действительно интенсифицировались» в последнее время.

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