Посол США приехала в здание российского МИД для обсуждения работы загранучреждений

Посол США в России Линн Трейси приезжала в здание МИД России для обсуждения работы заграничных учреждений, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.





У Трейси прошла запланированная встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым, пояснила Захарова.





Одновременно с визитом посла США появились сообщения о том, что в Москву прибыл частный самолет, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, отмечает РБК.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что у Кремля нет данных о визите Уиткоффа в Россию. По словам представителя Кремля, сейчас нет информации, есть ли в планах властей России какие-либо контакты с правительством США по Украине.





Песков добавил, что контакты между разными ведомствами США и России «действительно интенсифицировались» в последнее время.