Минтранс: Утечки нефтепродуктов с танкера Koala в Финском заливе не обнаружено

Водолазы не обнаружили утечек нефтепродуктов с танкера Koala в Финском заливе, в машинном отделении которого произошли взрывы, сообщила пресс-служба Минтранса.





На борту судна находится около 130 тысяч тонн мазута, добавили в ведомстве. Из Мурманска в порт доставили насосы, с помощью которых сотрудники Морспасслужбы готовятся откачать мазут с танкера.





Вокруг танкера установили боновые заграждения, заявили в ведомстве. Отмечается, что сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления нет.





Взрыв в машинном отделении на иностранном танкере Koala произошел 9 февраля, сообщал Росморречфлот. Судно находилось в порту Усть-Луга Ленинградской области, экипаж эвакуировался на берег.