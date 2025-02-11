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Минтранс: Утечки нефтепродуктов с танкера Koala в Финском заливе не обнаружено
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Специалисты готовятся к откачке мазута undefined
Новости

Минтранс: Утечки нефтепродуктов с танкера Koala в Финском заливе не обнаружено

Специалисты готовятся к откачке мазута

Водолазы не обнаружили утечек нефтепродуктов с танкера Koala в Финском заливе, в машинном отделении которого произошли взрывы, сообщила пресс-служба Минтранса.


На борту судна находится около 130 тысяч тонн мазута, добавили в ведомстве. Из Мурманска в порт доставили насосы, с помощью которых сотрудники Морспасслужбы готовятся откачать мазут с танкера.


Вокруг танкера установили боновые заграждения, заявили в ведомстве. Отмечается, что сейчас судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления нет.


Взрыв в машинном отделении на иностранном танкере Koala произошел 9 февраля, сообщал Росморречфлот. Судно находилось в порту Усть-Луга Ленинградской области, экипаж эвакуировался на берег. 

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#ленинградская область #минтранс #танкер
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