В ЛДПР опровергли массовый исход членов Тюменского отделения партии

Помощник координатора тюменского отделения ЛДПР по работе с молодежью Тимур Темуркаев сообщил «Ведомостям», что региональное отделение планируют покинуть 150 человек. В пресс-службе ЛДПР заявили Daily Storm, что в курсе ситуации, однако о массовом исходе речи не идет.





«По состоянию на 10 февраля 2025 года на имя координатора Тюменского регионального отделения поступило всего шесть заявлений о выходе от членов партии», — говорится в сообщении.





В партии отметили, что 150 человек, о которых заявил Темуркаев, «это группа поддержки экс-лидера молодежки Тюмени по другой его общественной деятельности, но не члены партии». «Их же вы могли видеть на видеозаявлении экс-лидера молодежки Тюмени», — добавили в ЛДПР.





В партии не считают ситуацию критической, а замена руководителя молодежной организации была запланирована и до публичного заявления Темуркаева. Заседание координационного совета отделения пройдет 15 февраля, где и будет избран новый руководитель. На данным момент есть три претендента из числа членов молодежной организации Тюменского отделения партии.