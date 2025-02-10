ХАМАС отложил освобождение заложников и обвинил Израиль в нарушении перемирия

Палестинская группировка ХАМАС отложила освобождение нескольких израильских заложников, запланированное на 15 февраля, из-за несоблюдения Израилем соглашения по сектору Газа, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление представителя движения.





В частности, ХАМАС заявил, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, задерживает возвращение перемещенных лиц на север и блокирует поставки грузов в сектор Газа.





В течение последних трех недель руководство сопротивления отслеживало нарушения и несоблюдение Израилем условий соглашения, добавили в ХАМАС. Палестинская группировка, в свою очередь, заявила об исполнении всех своих обязательств.





В ХАМАС отметили, что передача заключенных будет отложена до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока Израиль не возьмет на себя обязательства и не компенсирует задним числом ущерб, причиненный им за последние недели.





Президент США Дональд Трамп 10 февраля заявил, что палестинцы не будут иметь права вернуться в сектор Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем и восстановления эксклава по плану США. По словам американского лидера, у местных жителей будет «гораздо лучшее жилье».





Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон готов взять сектор Газа под свой контроль. Он предлагал отселить палестинцев в другие страны, а эксклав расчистить и перестроить.