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Россельхознадзор выявил в «Светофоре» фальсифицированные продукты
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Нарушения зафиксированы в 14 российских регионах undefined
Новости

Россельхознадзор выявил в «Светофоре» фальсифицированные продукты

Нарушения зафиксированы в 14 российских регионах

В супермаркетах «Светофор» в 14 регионах России выявили фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения, сообщили в Россельхознадзоре.


По данным ведомства, в январе и начале февраля в продаже была обнаружена подделанная и небезопасная продукция животного происхождения. Во всех точках зафиксировали нарушения прослеживаемости, требований технических регламентов и ветеринарного законодательства.


Нарушения были зафиксированы в магазинах в Тверской, Ярославской, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, а также в Москве, Карелии, Бурятии, Удмуртии и Ненецком автономном округе. 


В торговых точках обнаружили фальсификацию молочной и мясной продукции, продажу мяса без ветеринарных сопроводительных документов и отсутствие на упаковках даты изготовления и сроков хранения.


В ведомстве добавили, что по выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информацию направили в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции.

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#россельхознадзор #фальсификация #магазины #продукты
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