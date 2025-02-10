Россельхознадзор выявил в «Светофоре» фальсифицированные продукты

В супермаркетах «Светофор» в 14 регионах России выявили фальсифицированную продукцию и многочисленные нарушения, сообщили в Россельхознадзоре.





По данным ведомства, в январе и начале февраля в продаже была обнаружена подделанная и небезопасная продукция животного происхождения. Во всех точках зафиксировали нарушения прослеживаемости, требований технических регламентов и ветеринарного законодательства.





Нарушения были зафиксированы в магазинах в Тверской, Ярославской, Архангельской, Иркутской, Московской, Омской, Тульской областях, а также в Москве, Карелии, Бурятии, Удмуртии и Ненецком автономном округе.





В торговых точках обнаружили фальсификацию молочной и мясной продукции, продажу мяса без ветеринарных сопроводительных документов и отсутствие на упаковках даты изготовления и сроков хранения.





В ведомстве добавили, что по выявленным нарушениям возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информацию направили в Роспотребнадзор, органы прокуратуры, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям продукции.