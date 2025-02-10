Чемпионка России по вольной борьбе Наталья Малышева обвинила министра спорта Хакасии в угрозах. Месяц назад спортсменка на одном из подкастов заявила, что власти республики пообещали подарить ей миллион рублей на первичный взнос по ипотеке за победу на чемпионате мира 2024 года. В этом Малышеву якобы заверили лично глава региона Валентин Коновалов и министр спорта Хакасии Сергей Кочан. Однако, по словам девушки, обещанных денег она так и не получила.





Малышева опубликовала новое видео, на котором заявила, что Кочан угрожал ей «последствиями», если она не удалит ролик подкаста. В Минспорта Хакасии отрицают факт угроз со стороны чиновника. Там заявили, что Малышева является «одной из самых финансируемых спортсменок» региона, а на ее содержание выделяется ежегодно около миллиона рублей. В 2025 году на покупку жилья ей выделили три миллиона рублей, отметили власти. Однако многое зависит от наполнения бюджета, на который влияет доход от угольной и алюминиевой промышленности.





Председатель Верховного совета Хакасии Сергей Сокол объяснил Daily Storm, что история Малышевой стала показателем проблем регионального спорта.





«Как показала практика, не все меры реализуются. Считаем, что на уровне регионального минспорта необходимо принимать решение и доработать порядок, который позволит обеспечивать реализацию норм закона. Ситуации, когда из-за бюрократических недоработок чиновников страдают наши спортсмены, недопустимы», — считает Сокол.