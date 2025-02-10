Сооснователи маркетплейса Wildberries Татьяна Ким и Владислав Бакальчук официально развелись после 22 лет брака, сообщил предприниматель в своем Telegram-канале.





По словам Бакальчука, суд постановил оставить детей Ким, а ему нужно будет выплачивать алименты. Также предпринимателю сохранили право видеться с детьми.





Решение по разделу имущества суд вынесет на следующем заседании, которое состоится 18 февраля, добавил Бакальчук.





Ким подтвердила в своем Telegram-канале решение суда и добавила, что она рада, что этот непростой период позади.





Ким и Бакальчук поженились в начале 2000-х, у них семеро детей, пишет «Интерфакс». Бакальчук также участвовал в запуске и работе Wildberries. О решении развестись с супругом Ким объявила в июле 2024 года на фоне объединения маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ.