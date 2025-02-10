Замглавы МИД Рябков: Трамп хотя бы говорит о готовности к диалогу с Россией, несмотря на противоречивые заявления

Команда президента США Дональда Трампа, несмотря на противоречия, демонстрирует заинтересованность в восстановлении диалога с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции.





По его словам, российская сторона к диалогу готова, в том числе это касается обсуждения урегулирования конфликта с Украиной. Рябков подчеркнул, что обсуждение возможно «лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе».





Замглавы МИД добавил, что в вопросе украинского урегулирования требуется «признание реалий на земле и искоренение первопричин кризиса». На данный момент Москва не видит практических изменений в курсе США по отношению к украинскому конфликту, отметил Рябков.





Как заявил дипломат, язык ультиматумов и попытки сказать, «что Москве будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями», в отношении России «не пройдут».