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Замглавы МИД Рябков: Трамп хотя бы говорит о готовности к диалогу с Россией, несмотря на противоречивые заявления
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По словам дипломата, российская сторона к диалогу готова undefined
Новости

Замглавы МИД Рябков: Трамп хотя бы говорит о готовности к диалогу с Россией, несмотря на противоречивые заявления

По словам дипломата, российская сторона к диалогу готова

Команда президента США Дональда Трампа, несмотря на противоречия, демонстрирует заинтересованность в восстановлении диалога с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на пресс-конференции.


По его словам, российская сторона к диалогу готова, в том числе это касается обсуждения урегулирования конфликта с Украиной. Рябков подчеркнул, что обсуждение возможно «лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе».


Замглавы МИД добавил, что в вопросе украинского урегулирования требуется «признание реалий на земле и искоренение первопричин кризиса». На данный момент Москва не видит практических изменений в курсе США по отношению к украинскому конфликту, отметил Рябков.


Как заявил дипломат, язык ультиматумов и попытки сказать, «что Москве будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями», в отношении России «не пройдут».

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#мид #рябков #дональд трамп
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