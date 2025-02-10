Руководство ульяновского вуза задержали из-за не знающих русский язык студентов

Четырех руководителей Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) задержали из-за незаконного приема на бюджетные места иностранных студентов, которые не знали русского языка и не могли освоить учебную программу, сообщили в Следственном комитете (СК) России.





По данным следствия, с 2022-го по 2025 год в вуз было безосновательно зачислено не менее 129 иностранных студентов. За каждого зачисленного студента из бюджета России на счет вуза переводились денежные средства. Таким образом, причинен ущерб на сумму около 20 миллионов рублей.





Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Задержанным предъявлены обвинения. Троих руководителей заключили под стражу, еще одного — под домашний арест.





В ходе расследования были проведены обыски и рейдовые мероприятия в общежитии вуза, в результате чего были изъяты интересующие следствие предметы и документы. Кроме того, следователи установили среди студентов лиц, нарушающих порядок постановки на воинский учет. На допросы доставлены учащиеся вуза, не владеющие русским языком.