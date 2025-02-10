МИД Азербайджана объявил Валуева персоной нон грата

Депутат Госдумы, боксер Николай Валуев внесен в список нежелательных лиц, которым запрещен въезд на территорию Азербайджана, сообщил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде.





Баку объяснил свое решение «оскорбительными и угрожающими высказываниями» со стороны Валуева. Гаджизаде напомнил, что ранее в список персон нон грата в Азербайджане были включены зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин и зампредседателя комитета по защите семьи Виталий Милонов, «которые действовали против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана».





«С сожалением приходится констатировать, что все эти депутаты, выступившие против Азербайджана, являются членами правящей партии «Единая Россия», — добавил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства.





Ранее Валуев в своем Telegram-канале прокомментировал требование властей Азербайджана закрыть «Русский дом», являющийся представительством Россотрудничества. По словам депутата, в России есть многочисленные азербайджанские диаспоры, у которых «не всегда деньги легальные», и предложил «присмотреться к диаспорам еще внимательнее».