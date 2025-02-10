В Якутии бывшую воспитательницу школы-интерната осудили за истязание детей

Якутский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую воспитательницу школы-интерната для глухих детей по делам об истязании и даче заведомо ложных показаний, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).





Также женщину лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних лиц, сроком на 2,5 года. Кроме того, суд взыскал с осужденной в счет возмещения морального вреда потерпевшим 600 тысяч рублей.





Следствие установило, что воспитательница с 2018-го по 2022 год, работая в школе-интернате, регулярно подвергала детей физическому насилию. Женщина, зная, что воспитанники являются несовершеннолетними и находятся в уязвимом положении из-за своего возраста, из личной неприязни била детей за баловство, непослушание и мелкие проступки.





В объединенной пресс-службе судов Якутии фамилию осужденной не назвали. Местное издание Sakhaday утверждает, что это воспитательница Валентина Федорова. По его данным, именно она первой заявила о нарушениях в интернате, обвинила коллегу в жестоком обращении с детьми. В последствии директор школы Оксана Винокурова была уволена.





Позже Федорова сама стала обвиняемой, так как несколько учащихся заявили о жестоком обращении с ее стороны. Уголовное дело по событиям в школе-интернате было возбуждено 15 января 2024 года.