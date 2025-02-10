Politico: ЕС планирует массово захватывать российские танкеры с нефтью на Балтике

Руководство Евросоюза (ЕС) разрабатывает юридические основания для масштабных захватов танкеров, которые использует Россия для перевозки своей нефти через Балтийское море, пишет Politico со ссылкой на источники.





Собеседники издания заявили, что сейчас идет работа над правовым аспектом этих возможных операций, чтобы они имели юридическую базу. Предполагается, что власти смогут останавливать суда по экологическим или антипиратским мотивам.





Также меры могут быть не общеевропейскими. Тогда страны ЕС будут действовать самостоятельно, опираясь на национальные законы. К примеру, пояснили источники, власти региональных стран могут требовать от судов сотрудничать с ограниченным списком страховщиков. Если страховку предоставила иная организация, государства могут задержать судно.





Эксперты, опрошенные изданием, считают, что воплотить планируемые меры в жизнь будет непросто, так как возможны ответные юридические меры со стороны России, крупные финансовые затраты и трудности с логистикой.