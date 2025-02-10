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В Москве ввели обязательную верификацию для аренды электросамокатов и велосипедов
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Пользователи будут обязаны авторизироваться через Mos ID undefined
Новости

В Москве ввели обязательную верификацию для аренды электросамокатов и велосипедов

Пользователи будут обязаны авторизироваться через Mos ID

Арендовать электросамокат или велосипед в Москве с 2025 года получится только при прохождении верификации через Mos ID, сообщила пресс-служба столичной мэрии.


Для этого понадобится полная учетная запись на портале mos.ru с подтверждением личности. Новое правило начнет действовать с открытия сезона проката, пояснили в пресс-службе.


В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы отметили, что верификация позволит исключить допуск в сервис детей и подростков, повысит безопасность поездок, а также упростит привлечение к ответственности нарушителей ПДД. В дептрансе добавили, что по статистике прошлых сезонов именно детская аварийность представляет наибольшую опасность.


В мэрии напомнили, что арендовать электросамокат можно с 18 лет. За нарушение установлен штраф 100 тысяч рублей.


В 2024 году в Москве на самокатах, предоставленных в аренду, стали устанавливать номера для фиксации нарушений с помощью дорожных камер, пишет «Коммерсантъ». По данным дептранса, водители самокатов получили 155 тысяч штрафов, еще 135 тысяч аккаунтов заблокировано.

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#москва #дептранс #самокаты
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