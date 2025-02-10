Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование Дня Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве, сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия 24».





По словам дипломата, со своей стороны китайский лидер пригласил российского президента Владимира Путина посетить торжественные мероприятия в Пекине по случаю 80-летия победы китайского народа в антияпонской войне, которые запланированы на начало сентября.





В предыдущий раз глава азиатской республики посещал Москву в 2023 году, пишет «Коммерсантъ». Трехдневный визит Си Цзиньпина пришелся на март и также состоялся по приглашению Путина.





Посетить парад Победы в Москве в 2025 году также планируют премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.