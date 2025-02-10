Центробанк увидел риск дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

Центробанк (ЦБ) зафиксировал резкий рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики, пишет РБК со ссылкой на представителя регулятора.





Собеседник издания назвал три главных риска рассрочки на жилье. В частности, ЦБ отметил, что задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. По мнению регулятора, это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов.





Среди других рисков источник назвал непрозрачность правил продажи объекта, а также ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков «из-за более низкой наполняемости» счетов эскроу.





Представитель ЦБ отметил, что при расширении практики продаж жилья в рассрочку может потребоваться регулирование. Как добавил источник, целью ЦБ является учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков. Кроме того, для регулятора важна понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий.