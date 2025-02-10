Правительство изменит десятки законов для борьбы с кибермошенниками

Комиссия правительства по законопроектной деятельности в ближайшее время рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, которые направлены на борьбу с кибермошенничеством, пишет РБК со ссылкой на документ.





Предлагается запретить использовать зарубежные мессенджеры для служебного общения сотрудников госорганов, банков, операторов связи, соцсетей, маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг. Перечень таких зарубежных мессенджеров будет формировать Роскомнадзор.





Сотрудники смогут использовать для внутренней коммуникации российские мессенджеры после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).





Другая мера предполагает обязать владельцев маркетплейсов и агрегаторов с аудиторией более 200 тысяч пользователей идентифицировать через ЕСИА тех, кто хочет подать объявление.





Также предлагается ввести обязательную маркировку звонков от организаций, чтобы клиент мог понимать, звонят ли ему из банка или это злоумышленники. Абонентам же сотовых операторов дадут право отказаться от рекламы, спам-рассылок и звонков.





Разработку поправок подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он сообщил изданию, что проведен детальный анализ схем мошенничества и разработан комплекс мер, который позволит защитить граждан от этих угроз.





Представитель Минцифры заявил изданию, что комиссия по законопроектной деятельности может рассмотреть пакет 10 февраля, а меры по борьбе с кибермошенничеством будут внедрены в 2025-2026 годах.