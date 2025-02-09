Тело погибшего в Курской области вице-губернатора Приморского края Ефремова спецбортом доставили во Владивосток

Спецборт с телом погибшего на Курщине вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова прибыл во Владивосток. Его товарищей, Александра Иваровского и Сергея Дмитриева, тоже похоронят во Владивостоке.





Глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что прощание с погибшими пройдет во вторник, 11 февраля, в здании правительства Приморского края.





2 февраля стало известно о гибели Ефремова, воевавшего в составе отряда «Тигр». Он был его первым командиром. Глава края Олег Кожемяко заявил, что Ефремов был убит во время рекогносцировки, возвращаясь с боевого задания.





Тогда же погиб сотрудник МЧС Александр Иваровский. С сентября 2023 года мужчина служил в добровольческом отряде «Тигр», сообщили в МЧС. Иваровскому было 45 лет.





В 2001-2004 годах участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Награжден несколькими медалями.