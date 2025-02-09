Илон Маск призвал закрыть СМИ «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Власти США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**, потому что их никто не слушает, а на работу этих СМИ тратится около миллиарда долларов в год. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (Twitter).





Он также подчеркнул, что «Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии)».





По мнению Маска, данные радиостанции управляются «сумасшедшими» радикальными левыми, которые «разговаривают сами с собой».





Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом создал Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавили Маск и республиканец Вивек Рамасвами.





В суд на администрацию США уже подала иск подала юридическая фирма National Security Counselors. Ее представители утверждают, что создание департамента нарушает закон США 1972 года, требующий проверки конфликта интересов, идеологического баланса и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом.





﻿* СМИ признано Минюстом России иностранным агентом, а также является нежелательной организацией





** СМИ признано Минюстом России иностранным агентом