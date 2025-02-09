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Илон Маск призвал закрыть СМИ «Радио Свобода» и «Голос Америки»
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Он подчеркнул, что на их работу тратится около миллиарда долларов ежегодно undefined
Новости

Илон Маск призвал закрыть СМИ «Радио Свобода» и «Голос Америки»

Он подчеркнул, что на их работу тратится около миллиарда долларов ежегодно

Власти США должны закрыть радиостанции «Радио Свобода»* и «Голос Америки»**, потому что их никто не слушает, а на работу этих СМИ тратится около миллиарда долларов в год. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (Twitter).


Он также подчеркнул, что «Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии)». 


По мнению Маска, данные радиостанции управляются «сумасшедшими» радикальными левыми, которые «разговаривают сами с собой».


Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом создал Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавили Маск и республиканец Вивек Рамасвами. 


В суд на администрацию США уже подала иск подала юридическая фирма National Security Counselors. Ее представители утверждают, что создание департамента нарушает закон США 1972 года, требующий проверки конфликта интересов, идеологического баланса и правил прозрачности для подразделений, напрямую связанных с Белым домом.


﻿* СМИ признано Минюстом России иностранным агентом, а также является нежелательной организацией


** СМИ признано Минюстом России иностранным агентом 

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#сми #илон маск #иностранный агент
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