Умер народный артист СССР Олег Стриженов

7 февраля СМИ писали, что Стриженова госпитализировали. Журналисты писали, что у него проблемы с сердцем. Однако на следующий день жена Стриженова заявила, что супруг проходил в больнице плановое обследование. Актриса отмечала, что еще 8 февраля супруг чувствовал себя хорошо.





Стриженов известен по ролям в таких фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации» и многим другим.





С 1957-го по 1966 год Олег Александрович служил в труппе Театра-студии киноактера, с 1966-го по 1976 год — во МХАТе. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.





Сын Олега Стриженова Александр — актер, режиссер и сценарист. Женат на актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой.