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Умер народный артист СССР Олег Стриженов
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Ему было 95 лет undefined
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Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Ему было 95 лет

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщила помощница актера.

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7 февраля СМИ писали, что Стриженова госпитализировали. Журналисты писали, что у него проблемы с сердцем. Однако на следующий день жена Стриженова заявила, что супруг проходил в больнице плановое обследование. Актриса отмечала, что еще 8 февраля супруг чувствовал себя хорошо.


Стриженов известен по ролям в таких фильмах, как «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации» и многим другим.


С 1957-го по 1966 год Олег Александрович служил в труппе Театра-студии киноактера, с 1966-го по 1976 год — во МХАТе. Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.


Сын Олега Стриженова Александр — актер, режиссер и сценарист. Женат на актрисе и телеведущей Екатерине Стриженовой. 

#смерть #кино #народные артисты
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