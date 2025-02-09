Суд арестовал трех жителей Петербурга, их подозревают в обмане контрактников ВС РФ

Трое жителей Санкт-Петербурга арестованы по обвинению в присвоении денежных средств, предназначенных для контрактников, поступивших на службу в ряды Российской армии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.





По версии следствия, обвиняемые — Михаил Иванов, Лариса Граф и Лия Давитян — в августе 2024 года придумали мошенническую схему, по которой присваивали себе выплаты Минобороны РФ, предназначенные для тех, кто поступает на контрактную службу (400 тысяч рублей). Они убеждали доверчивых граждан передавать им банковские карты, заведенные для зачисления соответствующих выплат, а затем выводили эти деньги.





В итоге «навар» троицы составил 1,1 миллиона рублей. Потратить они все не успели, так как в феврале мошенников задержали. Дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».





Юристы обманщиков просили оставить их под домашним арестом или запретить определенные действия. Однако Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 марта.