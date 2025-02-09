Трюдо заявил, что слова Трампа о присоединении Канады — «серьезная угроза, а не шутка»

Президент США Дональд Трамп всерьез планирует присоединить Канаду, это не шутка, а серьезная угроза, заявил канадский премьер Джастин Трюдо на собрании руководителей бизнеса в Торонто. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.





Трюдо подчеркнул, что полагает: «администрация Трампа не только знает, сколько у Канады важных полезных ископаемых, но, возможно, именно поэтому они продолжают говорить о том, чтобы поглотить страну и сделать ее 51-м штатом».





По мнению Трюдо, Вашингтон видит в присоединении территории соседнего государства «один из самых простых способов» получить доступ к важным ресурсам.





Согласно информации из открытых источников, в США поступает из Канады около четверти всего урана, более 80% калия и 70% алюминия, используемого американской промышленностью.





После победы на выборах президента в ноябре прошлого года Дональд Трамп не раз выступал за присоединение Канады и Гренландии к США. Он даже публиковал в соцсетях карту, на которой эти два субъекта вместе со Штатами окрашены в цвета американского флага.