В Росморречфлоте сообщили, что на иностранном танкере «Коала» в Ленобласти мог произойти взрыв

В результате происшествия на иностранном танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет, заявили в Росморречфлоте. Специалисты проводят расследование случившегося.





По предварительным данным федеральной службы, при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.





Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал, указали в Росморречфлоте.





Танкер был пришвартован у причала, угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.





Он подчеркнул, что на судне «Коала» произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате чего было повреждено машинное отделение.





Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, в составе экипажа четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Морякам удалось выбраться на берег.