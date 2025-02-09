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В Росморречфлоте сообщили, что на иностранном танкере «Коала» в Ленобласти мог произойти взрыв
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Сейчас судно пришвартовано, ведется расследование undefined
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В Росморречфлоте сообщили, что на иностранном танкере «Коала» в Ленобласти мог произойти взрыв

Сейчас судно пришвартовано, ведется расследование

В результате происшествия на иностранном танкере в порту Усть-Луга пострадавших нет, заявили в Росморречфлоте. Специалисты проводят расследование случившегося. 


По предварительным данным федеральной службы, при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег.


Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал, указали в Росморречфлоте. 


Танкер был пришвартован у причала, угроза разлива нефтепродуктов отсутствует, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.


Он подчеркнул, что на судне «Коала» произошел техногенный инцидент во время запуска двигателя, в результате чего было повреждено машинное отделение. 


Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, в составе экипажа четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Морякам удалось выбраться на берег.

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#ленинградская область #чп #росморречфлот #судно
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