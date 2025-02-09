В Бурятии при столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали семь человек

В Иволгинском районе Бурятии произошло ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем. В результате аварии пострадали семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по региону.





По данным полиции, «38-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» при выполнении маневра «обгон» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Хайс» под управлением 57-летнего водителя».





В больницу обратились семь человек, в том числе двое детей. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.





26 января в результате ДТП с автобусом на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск погибли два человека. Об этом сообщила госавтоинспекция Ростовской области.





Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте от полученных травм, уточнили в госавтоинспекции. Автобус перевозил 16 человек, из них семь пострадали. Их доставили в больницу.