Танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области

Танкер с мазутом сел на мель в порту Усть-Луга (Ленинградская область). На борту — 130 тысяч тонн горючего. Разлива нефтепродуктов, предварительно, нет, пишут «Известия».





Telegram-канал Baza сообщает, что в машинном отделении судна Koala произошло несколько взрывов, после этого оно начало наполняться водой. В итоге танкер сел кормой на мель. Его окружили боновыми ограждениями. На месте работают сотрудники ФСБ.





Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, в составе экипажа четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Морякам удалось выбраться на берег. О пострадавших не говорится.





Ранее стало известно, что у Сахалина село на мель китайское судно. Пока спасатели не могут добраться до моряков из-за плохой погоды.