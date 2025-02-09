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Танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области
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Экипажу удалось выбраться на берег undefined
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Танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области

Экипажу удалось выбраться на берег

Танкер с мазутом сел на мель в порту Усть-Луга (Ленинградская область). На борту — 130 тысяч тонн горючего. Разлива нефтепродуктов, предварительно, нет, пишут «Известия».


Telegram-канал Baza сообщает, что в машинном отделении судна Koala произошло несколько взрывов, после этого оно начало наполняться водой. В итоге танкер сел кормой на мель. Его окружили боновыми ограждениями. На месте работают сотрудники ФСБ.


Судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, в составе экипажа четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев. Морякам удалось выбраться на берег. О пострадавших не говорится.


Ранее стало известно, что у Сахалина село на мель китайское судно. Пока спасатели не могут добраться до моряков из-за плохой погоды. 

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#ленинградская область #чп #судно
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