Сильный шторм мешает спасателям добраться до китайского судна, севшего на мель у берегов Сахалина

На Сахалине ввели режим повышенной готовности из-за севшего на мель судна. Разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Однако «ситуация требует оперативного контроля», объяснил губернатор Валерий Лимаренко.





По последним данным, китайский сухогруз An Yang 2 получил пробоину в районе порта Невельск. Корабль перевозит 1000 тонн угля, на борту также есть 50 тонн дизельного топлива, 700 тонн мазута и 2,7 тонны моторного масла.





По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, на борту находятся 20 человек, им не потребовалась медицинская помощь. Запас воды у моряков есть. Сейчас решается вопрос о снятии сухогруза с мели. Два судна, буксир «Рубин» и «Спасатель Кавдейкин», готовы прийти на помощь в случае необходимости.





Создан оперативный штаб. Пока морские спасательные и водолазные службы не могут подойти к судну из-за сильного шторма. Дальнейшие решения примут после улучшения погоды.