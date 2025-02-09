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В Кремле не подтвердили и не опровергли заявления Трампа о разговоре с Путиным
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По словам Пескова, в последнее время «возникает много коммуникаций по разным каналам» undefined
Новости

В Кремле не подтвердили и не опровергли заявления Трампа о разговоре с Путиным

По словам Пескова, в последнее время «возникает много коммуникаций по разным каналам»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе по телефону российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Комментарий официального представителя Кремля опубликовал «Интерфакс». 


Песков указал, что «по мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам». 


Он обратил внимание, что на фоне множественности этих коммуникаций «лично может чего-то не знать, быть не в курсе чего-то». 


«Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал пресс-секретарь Путина. 


Ранее Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что поговорил с Путиным. При этом президент США не раскрыл детали диалога, когда ему был задан вопрос о его продолжительности. 


Американский лидер заявил, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя и он также «хочет, чтобы люди перестали умирать». 

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#владимир путин #дональд трамп #разговоры о важном
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