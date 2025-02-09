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NYP: Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине
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Американский лидер заверил, что уже есть конкретный план для мирного урегулирования undefined
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NYP: Трамп созвонился с Путиным и обсудил конфликт на Украине

Американский лидер заверил, что уже есть конкретный план для мирного урегулирования

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом американский лидер сообщил в интервью газете New York Post.


При этом он не раскрыл детали диалога, когда ему был задан вопрос о продолжительности беседы с Путиным, а отметил, что лучше промолчит.


Трамп заявил, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя и он также «хочет, чтобы люди перестали умирать». 


Глава Белого дома заверил в наличии конкретного плана для прекращения российско-украинского конфликта и выразил надежду, что его удастся реализовать быстро. 


«На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — добавил Трамп. 


Также политик рассказал о желании заключить с Владимиром Зеленским сделку на 500 миллионов долларов: доступ США к редкоземельным металлам и газу Украины в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.


В Кремле пока не давали комментариев касательно этой информации и не подтверждали состоявшийся разговор лидеров.

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