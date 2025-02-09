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«Китайский Новый год в Москве»: изысканные чайные традиции на Тверской площади
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Окунуться в богатую культурную атмосферу могут каждый житель и гость столицы undefined
Новости

«Китайский Новый год в Москве»: изысканные чайные традиции на Тверской площади

Окунуться в богатую культурную атмосферу могут каждый житель и гость столицы

В рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве» Тверская площадь преобразилась до неузнаваемости. Здесь повсюду красуются традиционные фонарики, звучит китайская музыка, а в воздухе витают аппетитные запахи азиатской кухни. 

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На Тверской проходит увлекательный квест «Московское чаепитие», где участники могут погрузиться в культуру Китая, а также узнать больше о старорусских традициях. 


Особый интерес вызывает интерактивная игра «Я — граф, ты — графиня». Она переносит гостей в атмосферу московской усадьбы, позволяя прочувствовать дух дворянской роскоши и изысканности. 


Посетители фестиваля также смогут увидеть древние китайские монеты, принять участие в мастер-классах или попробовать свои силы в гимнастике цигун.


В этом году Китай празднует наступление Года Змеи — символа мудрости, изящества и интуиции. Он обещает быть особенно благоприятным для тех, кто ценит спокойствие, стратегическое мышление и глубокие размышления.


Многие участники признаются, что после посещения фестиваля их потянуло в Китай, а кто-то даже загорелся желанием выучить китайский язык. Посмотрите видеоролик о проекте и загляните на сайт. Вы еще успеваете присоединиться к мероприятиям сегодня!

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