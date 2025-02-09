«Китайский Новый год в Москве»: изысканные чайные традиции на Тверской площади

На Тверской проходит увлекательный квест «Московское чаепитие», где участники могут погрузиться в культуру Китая, а также узнать больше о старорусских традициях.





Особый интерес вызывает интерактивная игра «Я — граф, ты — графиня». Она переносит гостей в атмосферу московской усадьбы, позволяя прочувствовать дух дворянской роскоши и изысканности.





Посетители фестиваля также смогут увидеть древние китайские монеты, принять участие в мастер-классах или попробовать свои силы в гимнастике цигун.





В этом году Китай празднует наступление Года Змеи — символа мудрости, изящества и интуиции. Он обещает быть особенно благоприятным для тех, кто ценит спокойствие, стратегическое мышление и глубокие размышления.





Многие участники признаются, что после посещения фестиваля их потянуло в Китай, а кто-то даже загорелся желанием выучить китайский язык. Посмотрите видеоролик о проекте и загляните на сайт. Вы еще успеваете присоединиться к мероприятиям сегодня!