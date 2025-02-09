Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь свыше 30 дронов ВСУ

Над восемью российскими регионами уничтожено 35 украинских беспилотников. Об этом отчитались в Минобороны РФ.





Там уточнили, что 18 БПЛА были нейтрализованы над Курской областью, по четыре — над территорией Орловской области и Краснодарского края. Также по три дрона было сбито над Воронежской и Ростовской, по одному — над Брянской и Тульской областями и Республикой Крым, добавили в ведомстве.





Несколько беспилотников уничтожены в одном из районов Воронежской области, подтвердил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он.





Средства ПВО около 07:00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в Минобороны РФ. Временно вводились ограничения в работе аэропорта Пулково.