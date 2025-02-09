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Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь свыше 30 дронов ВСУ
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В том числе беспилотник сбили над Ленинградской областью undefined
Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении за ночь свыше 30 дронов ВСУ

В том числе беспилотник сбили над Ленинградской областью

Над восемью российскими регионами уничтожено 35 украинских беспилотников. Об этом отчитались в Минобороны РФ.


Там уточнили, что 18 БПЛА были нейтрализованы над Курской областью, по четыре — над территорией Орловской области и Краснодарского края. Также по три дрона было сбито над Воронежской и Ростовской, по одному — над Брянской и Тульской областями и Республикой Крым, добавили в ведомстве.


Несколько беспилотников уничтожены в одном из районов Воронежской области, подтвердил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил он. 


Средства ПВО около 07:00 мск уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Ленинградской области, сообщили в Минобороны РФ. Временно вводились ограничения в работе аэропорта Пулково. 

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