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Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован
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Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнул Собянин undefined
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Мэр Москвы заявил, что пожар в здании Электрозавода локализован

Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнул Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытое горение в здании Электрозавода ликвидировано, пожар локализован. Силами МЧС принимаются все необходимые меры для полного тушения возгорания. 


По предварительным данным, находившиеся внутри люди были эвакуированы. Всем обратившимся за медицинской помощью оперативно ее окажут, уточнил мэр в своем Telegram-канале.


По информации Собянина, были госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает. Службы города работают на месте ЧП. 


В СК сообщили, что начали проверку по факту пожара в здании Электрозавода. В МЧС информировали, что сотрудники ведомства спасли около 90 человек, еще 120 эвакуировались самостоятельно.

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#москва #пожар #сергей собянин
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