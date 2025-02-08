Именем военкора Владлена Татарского назвали улицу в Подмосковье

Улицу в поселке Мирный (Люберцы) назвали именем погибшего в 2023-м году военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Как сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков, увековечить память журналиста предложили ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, участники СВО.





«Максим Фомин — истинный патриот нашей Родины, который боролся за освобождение Донбасса, отстаивал интересы Отечества. Он был настоящим народным героем. Вечная память!» — написал Волков в своем Telegram-канале.





Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в Санкт-Петербурге. Он был награжден орденом Мужества посмертно.





Виновной в совершении теракта была признана Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов). Она получила 27 лет колонии.