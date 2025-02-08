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В Москве загорелось здание бывшего Электрозавода
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По данным МЧС, 50 человек спасены, 120 эвакуировались сами undefined
Новости

В Москве загорелось здание бывшего Электрозавода

По данным МЧС, 50 человек спасены, 120 эвакуировались сами

Пожар произошел в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. На верхних этажах оказались люди, для спасения которых пожарные установили подъемные механизмы. 


По данным Telegram-каналов, загорелась студия танцев. 


В МЧС заявили, что сотрудники ведомства спасли 50 человек, еще 120 эвакуировались сами. Позже в ведомстве сообщили, что пожар был полностью локализован.


Электрозавод был основан в 1928 году. В историческом здании в настоящее время размещается много организаций, арендующих здесь площади.

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#москва #пожар #завод
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