В Москве загорелось здание бывшего Электрозавода

Пожар произошел в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. На верхних этажах оказались люди, для спасения которых пожарные установили подъемные механизмы.





По данным Telegram-каналов, загорелась студия танцев.





В МЧС заявили, что сотрудники ведомства спасли 50 человек, еще 120 эвакуировались сами. Позже в ведомстве сообщили, что пожар был полностью локализован.





Электрозавод был основан в 1928 году. В историческом здании в настоящее время размещается много организаций, арендующих здесь площади.