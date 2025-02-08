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В Калининграде арестовали мать убитого отчимом семилетнего мальчика
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Обвиняемая заключена под стражу до 3 апреля undefined
Новости

В Калининграде арестовали мать убитого отчимом семилетнего мальчика

Обвиняемая заключена под стражу до 3 апреля

В городе Черняховске Калининградской области суд заключил под стражу мать семилетнего мальчика, которого убил отчим. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.


Женщина обвиняется по пунктам «а», «г», «е» статьи 117 УК РФ «Истязание», статьи 125 УК РФ «Оставление в опасности», статьи 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».


В Черняховске мужчина убил своего семилетнего пасынка, но вместе с матерью ребенка пытался скрыть преступление. Взрослые утверждали, что 2 февраля мальчик ушел из дома после ссоры в семье.


Более полутора тысяч человек (полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители) бросились на поиски малыша. Но после очередного допроса родителей вскрылась правда: мужчина убил ребенка и спрятал труп в болотистой местности, а сама мать знала про это.

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#дети #убийство #калининградская область
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