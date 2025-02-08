В Калининграде арестовали мать убитого отчимом семилетнего мальчика

В городе Черняховске Калининградской области суд заключил под стражу мать семилетнего мальчика, которого убил отчим. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.





Женщина обвиняется по пунктам «а», «г», «е» статьи 117 УК РФ «Истязание», статьи 125 УК РФ «Оставление в опасности», статьи 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».





В Черняховске мужчина убил своего семилетнего пасынка, но вместе с матерью ребенка пытался скрыть преступление. Взрослые утверждали, что 2 февраля мальчик ушел из дома после ссоры в семье.





Более полутора тысяч человек (полиция, волонтеры и неравнодушные местные жители) бросились на поиски малыша. Но после очередного допроса родителей вскрылась правда: мужчина убил ребенка и спрятал труп в болотистой местности, а сама мать знала про это.