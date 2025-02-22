Татьяна Сергаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева, заявил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров на церемонии награждения на чемпионате России по художественной гимнастике. Его слова приводит РБК.





Сергаева сменит на этой должности Ирину Винер, которая тренировала команду с 2001 года. Белозеров отметил, что Сергаева является опытным тренером, посвятившем всю свою жизнь художественной гимнастике.





Он выразил уверенность, что новый тренер приложит все свои знания и профессиональный опыт, чтобы российские спортсменки сохраняли лидирующие позиции и приносили стране новые победы.





О своем уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике Винер сообщила 12 февраля, писал ТАСС. В 2024 году она также перестала руководить Всероссийской федерацией художественной гимнастики (ВФХГ), которая стала частью объединенной Федерации гимнастики России (ФГР).