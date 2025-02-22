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Глава Минэкономики: Требования для решивших вернуться в Россию компаний будут «совсем иными»
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Решетников указал на изменения в российской экономике undefined
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Глава Минэкономики: Требования для решивших вернуться в Россию компаний будут «совсем иными»

Решетников указал на изменения в российской экономике

Требования по локализации, инвестициям и технологиям для иностранных компаний, решивших вернуться в Россию, будут «совсем иными», заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.


Решетников уточнил, что российская экономика изменилась, и из-за этого поменялись и требования к компаниям. По словам главы Минэкономики, российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Очень важно, чтобы эти инвестиции окупились, добавил министр.


Также Решетников отметил, что в то же время важно учитывать интересы потребителей и сохранять разнообразие на рынке, чтобы обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены. Министр утверждает, что все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов.


Глава Минэкономики указал, что уход ряда иностранных брендов открыл уникальные возможности для российских предпринимателей и компаний из дружественных стран. По словам Решетникова, они этим воспользовались в полной мере.

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#экономика #компания #решетников
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