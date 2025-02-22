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Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие две недели
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По словам заместителя министра, началась подготовка саммита Путина и Трампа undefined
Новости

Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие две недели

По словам заместителя министра, началась подготовка саммита Путина и Трампа

Новая встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью РИА Новости.


Рябков добавил, что перед этой встречей должны состояться консультации на уровне заместителей. Встреча состоится в третьей стране, но конкретное место еще согласовывается, уточнил замглавы.


Заместитель министра отметил, что российская сторона передала «элементы нашего подхода» к вопросам раздражителей в отношениях с США в ходе переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Рябков заявил, что в Вашингтоне их рассматривают.


Кроме того, по словам Рябкова, началась «подготовительная работа» по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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#мид #встреча #рябков
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