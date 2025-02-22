Замглавы МИД Рябков анонсировал встречу представителей России и США в ближайшие две недели

Новая встреча представителей России и США на уровне глав профильных департаментов планируется в ближайшие две недели, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в интервью РИА Новости.





Рябков добавил, что перед этой встречей должны состояться консультации на уровне заместителей. Встреча состоится в третьей стране, но конкретное место еще согласовывается, уточнил замглавы.





Заместитель министра отметил, что российская сторона передала «элементы нашего подхода» к вопросам раздражителей в отношениях с США в ходе переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Рябков заявил, что в Вашингтоне их рассматривают.





Кроме того, по словам Рябкова, началась «подготовительная работа» по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.