Reuters: США могут отключить Starlink на Украине при срыве сделки по ископаемым

США пригрозили Украине отключением спутникового интернета Starlink, которая принадлежит компании SpaceX американского бизнесмена и главе Департамента эффективности правительства (DOGE) Илону Маску, если Киев откажется от сделки по ресурсам, пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с вопросом.





По словам собеседников агентства, этот вопрос был поднят в ходе дискуссий, после того как украинский президент Владимир Зеленский отклонил предложение главы Минфина США Скотта Бессента по ресурсам страны.





Украина работает на Starlink, добавил источник. По его мнению, потеря спутникового интернета станет для страны огромным ударом.





Украинские военные используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации беспилотников, безэкипажных катеров и для других целей, уточняет РБК. К апрелю 2023 года у украинской стороны было 42 тысячи терминалов.





Маск в 2022 году не предоставил ВСУ доступ к интернет-спутникам Starlink в районе Крыма, чтобы не допустить «эскалации конфликта».