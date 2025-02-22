Трамп: Путину и Зеленскому необходимо встретиться и урегулировать конфликт

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться для урегулирования конфликта между странами, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова передает телеканал C-Span.





Американский лидер подчеркнул, что он желает «видеть прекращение огня и заключение сделки».





Ранее Трамп заявил в эфире Fox News Radio, Зеленский в течение трех лет «плохо вел переговоры» и не смог положить конец боевым действиям. По мнению президента Соединенных Штатов, Россию «можно было бы легко отговорить» от начала полномасштабного конфликта.





На этом фоне американский лидер счел неважным присутствие Зеленского на переговорах по урегулированию конфликта. До этого Трамп называл президента Украины «диктатором без выборов».