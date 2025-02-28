Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с Трампом

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского была отменена после перепалки на их встрече в Овальном кабинете Белого дома. Президент Украины покинул резиденцию американского лидера вскоре после завершения переговоров.





По данным телеканала FOX News, Трамп лично потребовал от своего украинского коллеги покинуть Белый дом, несмотря на уговоры украинской делегации возобновить диалог. В резиденции американского лидера подтвердили, что подписание сделки по полезным ископаемым, ради которого Зеленский и прибыл в Вашингтон, было отменено.





Трамп написал в соцсети Truth Social, что пришел к выводу о неготовности Зеленского к миру. По его словам, благодаря прошедшим в пятницу переговорам США «узнали много нового, что невозможно понять без разговора под таким огнем и давлением».





Трамп подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение к Соединенным Штатам и вернуться сможет лишь тогда, когда будет готов к миру.





Разговор на повышенных тонах начался после того, как Зеленский заявил, что сделки о полезных ископаемых с США недостаточно для обеспечения безопасности Украины и ей нужны гарантии. Трамп в ответ заявил, что у украинского лидера «нет сильных карт на руках» и он не может диктовать, «что должна чувствовать Америка».





Трамп обвинил Зеленского в неуважении, а Вэнс — в неблагодарности. Украинский президент в ответ напомнил, что много раз благодарил США за оказанную помощь, и отметил, что Вэнс никогда не бывал в его стране.





Зеленский прибыл в Белый дом для подписания сделки о редкоземельных минералах, которую стороны согласовывали несколько недель. Ее первоначальный вариант не устраивал Украину, так как содержал жесткие условия. В частности, США требовали от украинской стороны вложить 500 миллиардов долларов в совместный инвестиционный фонд восстановления.